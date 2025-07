Meteo addio al caldo record Maltempo al Nord | nubifragi e grandine

L’Italia si prepara a un fine settimana all’insegna di contrasti climatici estremi: dopo settimane di caldo record, il Nord sta vivendo un vero e proprio nubifragio con grandine e allagamenti. La perturbazione atlantica porta maltempo intenso, causando disagi e dislivelli tra le regioni settentrionali. Mentre il Sud resta avvolto dall’afa, le condizioni meteo sono in rapido cambiamento: ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e come affrontare al meglio questa fase instabile.

L’Italia è divisa in due, tra la morsa del caldo e dell’afa - sono ancora 15 le città da bollino rosso - e i primi nubifragi al Nord. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove i Vigili del fuoco ieri sono intervenuti per allagamenti, automobilisti in difficoltà e voli dirottati. Per le regioni settentrionali, il fine settimana è dunque all'insegna della pioggia. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla in Trentino e in Friuli. In Veneto sale da gialla ad arancione per temporali su tutto il territorio regionale con l'eccezione dell'Alto Piave fino alle 9 di lunedì. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it