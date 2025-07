WWE | Prima volta a RAW sarà Rollins contro Penta

La WWE si appresta a vivere un momento epico con il debutto di Seth Rollins a RAW, pronto a sfidare Penta e rivoluzionare lo scenario. Da quando si è alleato con Paul Heyman nel main event di WrestleMania, Rollins è diventato una minaccia crescente per tutti i babyface, forte anche dell’appoggio di Bronson Reed e Bron Breakker. La sua presenza oscura le ambizioni di chiunque sogni di conquistare o mantenere una cintura mondiale—ma il vero scontro si prospetta ora, tra passato e futuro della federazione.

