Pronostico Portogallo-Italia | vittoria e quarti di finale

Il match Portogallo-Italia, valido per i quarti di finale dell’Europeo femminile in Svizzera, promette emozioni e suspense. Dopo un debutto incoraggiante, le azzurre di Andrea Soncin si preparano a una sfida decisiva per proseguire il cammino nel torneo. Chi uscirà vittorioso da questo confronto? Scopriamo insieme pronostico, formazioni, diretta tv e streaming gratuito, per vivere ogni istante di questa importante sfida.

Portogallo-Italia è valida per la seconda giornata dell'Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Il debutto è stato buono solamente per il risultato. Ma si sa, le prime partite di una manifestazione così importante sono sempre e rimangono sempre le più pericolose. Quindi bene così per l'Italia di Andrea Soncin che grazie alla rete di Arianna Caruso del Bayern Monaco ha battuto il Belgio conquistando tre punti pesantissimi, che possono essere anche decisivi.

