La Promessa anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2025 | Manuel corrompe il sergente Burdina

Se pensavate che la determinazione di Manuel avesse limiti, preparatevi a cambiare idea. Nelle prossime puntate de La Promessa, il marchesino si prepara a compiere un gesto audace: corrompere il rigoroso sergente Burdina per liberare Romulo, rischiando tutto in nome dell’amicizia. Una mossa pericolosa, ma che potrebbe portare alla svolta tanto attesa. Scoprite come si svilupperanno le trame e quali sorprese ci riserveranno queste puntate imperdibili.

© Mediaset Infinity Manuel è disposto a tutto pur di fare uscire Romulo dal carcere, persino a corrompere con del denaro l’integerrimo sergente Burdina. E’ questo infatti il piano che metterà in pratica il marchesino nel corso delle prossime puntate de La Promessa per far ritornare in libertà il maggiordomo. Una mossa rischiosa che, per fortuna, andrà a buon fine. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. La Promessa: anticipazioni da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it