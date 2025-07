LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 6-7 2-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | serve la russa per chiudere

Segui in tempo reale l’epico match di Wimbledon 2025 tra Errani, Vavassori e Khromacheva, con la russa a un passo dalla vittoria. La tensione cresce: ogni punto può fare la differenza in questa sfida mozzafiato. Resta con noi per aggiornamenti live e scopri se Sara Errani riuscirà a ribaltare il risultato o se sarà Khromacheva a conquistare l’accesso al prossimo turno. La suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 E quindi, arriva il break ‘forse’ decisivo su Sara Errani. A breve servirà per chiudere Khromacheva 15-40 Preso nella terra di nessuno Vavassori. Due chance di break. Seconda sull’uomo. 15-30 Sbaglia di rovescio Errani. 15-15 Chiude di fino a rete Withrow dimostrando un’ottima mano. 15-0 Serve Sara, dobbiamo assolutamente tenere questo gioco. 2-4 A quindici l’USA. 40-15 Ace. 30-15 Doppio fallo Withrow. 30-0 Seconda vincente dell’uomo su Sara. 15-0 Ottimo gioco di volo di Withrow, che chiude. 2-3 A zero Vavassori. 40-0 Serve&smash. 30-0 Non risponde di dritto sulla seconda Withrow. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 6-7, 2-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: serve la russa per chiudere

In questa notizia si parla di: errani - vavassori - withrow - khromacheva

Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto - Il trionfo azzurro al Roland Garros 2025 ha acceso i riflettori sul talento e la determinazione di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno conquistato il primo trofeo dell'edizione con una splendida vittoria.

A Londra Errani e Vavassori tornano in campo alle 13.30 per la sfida contro Withrow/Khromacheva: pronti a tifarli? #Wimbledon Vai su X

A Londra Errani e Vavassori tornano in campo alle 13.30 per la sfida contro Withrow/Khromacheva: pronti a tifarli? #Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon, Errani e Vavassori cercano i quarti nel doppio misto: sfida a Withrow e Khromacheva; Diretta Andrea Vavassori - Sara Errani vs Irina Khromacheva - Jackson Withrow Doppio Misto - Wimbledon 2025; Wimbledon, Errani-Vavassori vs Withrow/Khromacheva: partita sospesa di nuovo al tie-break del 2° set - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Wimbledon, Errani e Vavassori partono bene in doppio misto - Inizia al meglio il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori che inseguono a Wimbledon il loro terzo titolo Slam in doppio misto, il ... Lo riporta sport.tiscali.it

Wimbledon, sorriso a metà per Errani: ottimo esordio con Vavassori nel doppio misto, fuori al secondo turno con Paolini - Sarita si rifà alla grande dominando con Vavassori ... Riporta ubitennis.com