F1 Nico Hulkenberg | E’ stata una gara di sopravvivenza aspettavo il podio da tanto

Nico Hulkenberg ha scritto una pagina memorabile della sua carriera conquistando il primo podio in Formula 1 al GP della Gran Bretagna del 2025. In un contesto di pura sopravvivenza, tra pioggia e strategie azzardate, il pilota della Sauber ha dimostrato resistenza e talento, cedendo il passo solo ai più forti. Un risultato che resterà impresso nella storia della F1 e nei cuori dei tifosi, dimostrando che anche le sfide più dure possono essere vinte con determinazione.

La prima volta non si scorda mai. Nico Hulkenberg ha conquistato il primo podio della carriera in Formula 1, conquistando il terzo posto al GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025. Incredibile risultato per il pilota della Sauber, particolarmente bravo a gestire una gara difficilissima, contrassegnata da una pioggia che ha completamente sparigliato le carte nelle battute iniziali. Nello specifico il teutonico ha ceduto il passo soltanto alle due McLaren guidate rispettivamente da Lando Norris, trionfatore tra le mura amiche arginando Oscar Piastri, secondo dopo aver scontato una penalità a suo dire ingiusta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Nico Hulkenberg: “E’ stata una gara di sopravvivenza, aspettavo il podio da tanto”

