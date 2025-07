Formula 1 Norris vince a Silverstone Disastro Ferrari con Leclerc

Il Gran Premio di Silverstone si trasforma in una vera e propria arena di emozioni, con Lando Norris protagonista assoluto. Il britannico della McLaren conquista la sua ottava vittoria in Formula 1, sfruttando una penalità inflitta a Leclerc e mettendo pressione sulla corsa al titolo. Un weekend ricco di sorprese che dimostra come la passione e l’imprevedibilità siano ancora il cuore pulsante di questo sport incredibile. E ora, si apre un nuovo capitolo nella stagione…

Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo. Il britannico della McLaren centra il suo ottavo successo in Formula 1 (il quarto stagionale) grazie alla penalità dell'australiano (che ha dovuto scontare 10 per un'irregolarità dopo

