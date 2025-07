Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia con temporali e raffiche di vento La diretta

una stagione di condizioni meteorologiche inclementi che mettono a dura prova cittadini e infrastrutture. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili su come affrontare questa emergenza atmosferica.

Tutto come da previsioni, eppure il cielo diventato improvvisamente nero attorno alle 18 del pomeriggio mette egualmente una certa paura. Ha iniziato a piovere su Milano e sul resto della Lombardia e non è una sorpresa vista l’allerta meteo arancione diramata da ore. Il temporale, anticipato dall’addensamento di nuvole in un cielo praticamente notturno,  si è rivelato subito molto intenso e accompagnato da raffiche di vento. è solo l’inizio di una serata che si annuncia complicata sul fronte meteorologico. Seguiamo insieme tutti gli aggiornamenti in tempo reale.   . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia con temporali e raffiche di vento. La diretta

In questa notizia si parla di: lombardia - ondata - maltempo - temporali

