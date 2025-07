Spese militari governo chiede procedure rapide e top secret

Il governo richiede procedure rapide e riservate per le spese militari, con un iter accelerato che bypassa controlli tradizionali come la Corte dei Conti e la Ragioneria Generale. Questa decisione, in deroga alle consuete regole d’appalto, mira a garantire interventi infrastrutturali urgenti per difesa e sicurezza nazionale. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta e cosa comporta per la trasparenza e il controllo pubblico?

Niente controllo preventivo di Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, iter preferenziale accelerato in deroga a regole e procedure d’appalto per gli acquisti della P.A. per quelle spese militari logistiche infrastrutturali che siano riconosciute urgenti per finalitĂ di difesa e sicurezza nazionale da una commissione di magistrati della Corte dei Conti nominata dal. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spese militari, governo chiede procedure rapide e top secret

