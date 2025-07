A Bergamo lo spettacolo del Giro d’Italia Women | vince Reusser terza Longo Borghini Lunedì in Val Seriana - Foto e video

A Bergamo, il fascino del Giro d’Italia Donne si fa ancora più vibrante con la vittoria di Reusser e la brillante performance di Longo Borghini. La prova contro il tempo, simbolo di questa salita, ha aperto una delle tappe più attese del calendario internazionale. Con strade chiuse fino alle 15.30, l’emozione è palpabile: uno spettacolo da non perdere, tra foto, video e adrenalina pura.

L'EVENTO. Iniziata la prova contro il tempo che apre una delle tre corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale. Stop al traffico almeno fino alle 15.30.

