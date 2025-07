Medioriente | Netanyahu verso Usa lavoriamo per accordo alle nostre condizioni

In un contesto internazionale sempre più complesso, il premier israeliano Netanyahu si mostra deciso a negoziare alle proprie condizioni, inviando una squadra di negoziatori e confidando nelle potenzialità di un confronto con Trump. La sua visita negli Stati Uniti promette di essere un momento cruciale nel percorso verso un accordo che possa favorire sia Israele che la stabilità regionale. La diplomazia tra Tel Aviv e Washington si intensifica, con l’obiettivo di plasmare il futuro del Medioriente.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per raggiungere un accordo alle nostre condizioni. Ho inviato una squadra” di negoziatori “con istruzioni chiare”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando con i giornalisti sulla psita dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv prima della sua partenza per Washington. Lo riporta Ynet. “Il colloquio con Trump può far progredire la situazione”, ha aggiunto. Netanyahu arriverà a Washington domenica sera. Secondo quanto riferito dal suo ufficio al Times of Israel, l’incontro fra lui e Trump è in programma per lunedì alle 18.30 ora di Washington, in Italia mezzanotte e mezza della notte fra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu verso Usa, lavoriamo per accordo alle nostre condizioni

