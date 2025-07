F1 la delusione di Charles Leclerc | L’azzardo non ha pagato ma il passo mi preoccupa

Il weekend di Silverstone si conclude con un amaro 14° posto per Charles Leclerc, protagonista di un Gran Premio britannico da dimenticare. Nonostante un'ottima qualifica in P6, le scelte azzardate e gli errori durante la corsa hanno pesato sul risultato finale, lasciando il monegasco deluso e preoccupato. La Ferrari ha dimostrato una certa instabilità, e le prossime gare saranno decisive per ritrovare fiducia e prestazioni all’altezza delle aspettative.

Si chiude con un modesto 14° posto il weekend di Silverstone per Charles Leclerc, protagonista di un Gran Premio di Gran Bretagna 2025 da incubo in condizioni meteo variabili. Il monegasco della Ferrari, 6° in qualifica, ha pagato a caro prezzo la scelta di partire dalla pit-lane passando in extremis dalle gomme intermedie alle slick, faticando poi a risalire il gruppo e collezionando diversi errori che lo hanno relegato fuori dalla zona punti. " I primi due settori per me erano abbastanza asciutti, il terzo invece era molto bagnato. Pensavo che con il sole la pista si sarebbe asciugata più velocemente, ma non è andata così ed è stata la scelta sbagliata.