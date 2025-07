Inghilterra preoccupante all’Europeo femminile | contro la Francia vulnerabili e fuori forma Guardian

L’Inghilterra femminile affronta un momento di crisi all'Europeo in Svizzera, sconfitta sorprendentemente dalla Francia 2-1 e segnata da polemiche arbitrali. La squadra, vulnerabile e fuori forma rispetto alle glorie del passato, si trova ora a dover risalire la china. Per la ct Sarina Wiegman, questa prima battuta d’arresto rappresenta una sfida cruciale per ritrovare il ritmo e riconquistare il favore degli appassionati e degli avversari.

L’Inghilterra ha perso il primo match all’Europeo femminile in Svizzera contro la Francia 2-1, non senza polemiche. E’ stato, infatti, annullato dal Var un gol dell’attaccante delle Leonesse Alessia Russo per un fuorigioco sospetto. Non è sembrata l’Inghilterra di tre anni fa che vinse dominando l’Europeo e per la ct Sarina Wiegman si è trattata della prima sconfitta in panchina nella competizione, tra Olanda e nazionale inglese. L’Inghilterra femminile ha perso il primo match dell’Europeo contro la Francia. Il Guardian scrive: Le leonesse torneranno a casa se non migliorano. Contro l’Olanda è necessaria una prestazione superiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inghilterra preoccupante all’Europeo femminile: contro la Francia vulnerabili e fuori forma (Guardian)

