Giovani alcol e test rifiutati | allarme a Marina durante la sagra della Saraghina

Un dato che solleva grandi preoccupazioni tra i presenti e le autorità, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per tutelare i giovani e promuovere comportamenti responsabili. La serata della Sagra della Saraghina si è trasformata in un campanello d’allarme sull’abuso di alcol, chiamando tutti a riflettere e agire per prevenire tragedie e rischi legati alla guida sotto effetto di sostanze.

Marina di Ravenna, 6 luglio 2025 — Un’ondata preoccupante di consumo di alcol ha segnato la serata della sagra della Saraghina. I volontari dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, in servizio dalle 21 alle 3, hanno registrato dati allarmanti durante la prima uscita della quinta campagna di sensibilizzazione sull’abuso di alcolici. Su 345 test eseguiti con alcolblow, ben 192 sono risultati positivi, pari al 55,7% del totale. Un dato che fotografa una gioventù ancora largamente inconsapevole dei rischi legati all’abuso di alcol, soprattutto in contesti pubblici e notturni. Preoccupante anche il comportamento di molti giovani: la maggior parte ha rifiutato di sottoporsi volontariamente al test alcolemico, spesso motivando il diniego con frasi come “non ho bevuto”, “non voglio essere schedato” o “ho appena preso la patente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani, alcol e test rifiutati: allarme a Marina durante la sagra della Saraghina

