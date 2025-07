Don Matteo Balzano morto suicida a 35 anni | la comunità di Cannobio sotto choc

La tragica scomparsa di Don Matteo Balzano ha scosso profondamente la comunità di Cannobio, un piccolo angolo di Lago Maggiore. A soli 35 anni, il viceparroco e responsabile dell’oratorio si è tolto la vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La sua morte, scoperta dopo l'assenza alla messa e il cellulare spento, solleva tante domande e il dolore si fa sentire più forte che mai.

