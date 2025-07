F1 Lando Norris | Mi sono concentrato al massimo per non fare cavolate un’emozione incredibile

Lando Norris ha vissuto un’emozione incredibile nel GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Con una concentrazione massima e senza sbavature, il giovane talento di Woking ha conquistato una vittoria epica in una gara resa ancora più folle dalla pioggia. La corsa, ricca di colpi di scena, ha regalato momenti indimenticabili e nuove emozioni alla scena motoristica mondiale.

Lando Norris ha conquistato il successo del GP di Gran Bretanga, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Gara folle per la pioggia, protagonista del pomeriggio nel Regno Unito. L'alfiere di Woking ha preceduto il compagno di team, Oscar Piastri, e uno strepitoso Nico Hulkenberg che con la Sauber ha conquistato a 37 anni il suo primo podio in carriera. Quarto Lewis Hamilton (Ferrari) che ha cercato in tutti i modi di prendersi il podio, ma la Rossa nelle condizioni odierne non si è dimostrata all'altezza, come certificato anche dal 14° posto del monegasco Charles Leclerc. Quinta posizione finale per l'olandese Max Verstappen con la Red Bull, mentre ritiro per Kimi Antonelli (Mercedes).