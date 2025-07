Calciomercato Inter Leoni per ringiovanire la difesa

L’Inter punta a un futuro più solido e promettente, investendo su Giovanni Leon I, un talento che, pur avendo 18 anni, incarna la giovinezza e il potenziale per rivitalizzare la difesa nerazzurra. La scelta di affidarsi a un giovane di così età testimonia la volontà di un progetto a lungo termine, dopo un finale di stagione che ha acceso i riflettori sui bisogni di rinnovamento. Questa strategia potrebbe davvero cambiare le sorti dei campioni meneghini.

1 8 anni 6 mesi e 15 giorni, questa è l’ età di Giovanni Leon i. Il giocatore non è giovane, è giovanissimo e l’ interesse dell’ Inter è dovuto anche a quello. Il finale di stagione sulle gambe è stato un campanello d’ allarme chiaro e la dirigenza nerazzurra non ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Leoni per ringiovanire la difesa

