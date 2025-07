Pamplona inizia la festa di San Fermin | migliaia in piazza prima della corsa dei tori

Quando è stato sparato il "chupinazo", un’ondata di entusiasmo ha travolto la piazza, dando il via a dieci giorni di tradizione, coraggio e festa. Migliaia di persone, tra locali e turisti provenienti da tutto il mondo, si sono riunite per vivere l’emozione unica di questa celebrazione millenaria, simbolo di Aragona e dell’anima festosa di Pamplona. È l’inizio di un’avventura che resterà impressa nella memoria di chiunque abbia assistito.

Decine di migliaia di persone hanno affollato la piazza principale di Pamplona, nel nord della Spagna, per celebrare il tradizionale “chupinazo”, lo spettacolo pirotecnico che segna l’inizio della corsa dei tori di San Fermín. Quasi tutti, compresi i numerosi turisti stranieri accorsi per l’evento, indossavano il tradizionale abito composto da pantaloni bianchi, camicia bianca con fascia rossa e fazzoletto rosso al collo. Quando è stato sparato il razzo che dà il via ufficiale alla festa, molti si sono spruzzati a vicenda con vino rosso o spumante. Il momento clou della festa di nove giorni è l’encierros, o corsa dei tori, che inizia il lunedì mattina, quando in migliaia corrono per sfuggire a sei tori che caricano lungo un tortuoso percorso acciottolato fino all’arena della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori

