Traffico intenso su strade e autostrade toscane coda sulla A1 per un incidente

In Toscana, il pomeriggio del 6 luglio 2025 è stato caratterizzato da un intenso traffico e lunghe code sulle principali arterie stradali, a causa di un incidente sull'A1 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. La congestione ha raggiunto oltre 4 chilometri, creando disagi per molti automobilisti. La causa dell’incidente, un tamponamento a Firenze Sud con due feriti lievi, ha evidenziato ancora una volta l'importanza di prestare attenzione alla viabilità e alla sicurezza in viaggio.

Firenze, 6 luglio 2025 – Traffico sostenuto su strade e autostrade della Toscana nel pomeriggio. La situazione più critica si è verificata poco prima delle 18 sull'Autostrada del Sole A1 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Milano per un incidente che ha provocato oltre 4 chilometri di coda. La causa: un tamponamento tra due auto a Firenze Sud con due feriti lievi. Poi di nuovo code a tratti tra Firenze Nord e il bivio A1-Variante in Mugello per traffico intenso. Come ogni domenica d'estate, code a tratti sulla A11 Firenze Mare in direzione di Firenze tra l'immissione della bretella Lucca-Viareggio e Pistoia.

