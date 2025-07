Le meravigliose location de I delitti del BarLume in Toscana

Immergiti nella magia della Toscana, teatro di enigmi e affascinanti misteri de I delitti del BarLume. Questi incantevoli scenari trasformano le bellezze toscane in un set cinematografico unico, dove ogni angolo cela segreti e intrighi irresistibili. Scopri le location più suggestive e lasciati conquistare dal fascino di un territorio che, tra paesaggi da sogno e trame avvincenti, prende vita come mai prima d’ora. Continua a leggere su Donne Magazine.

Un tour tra le location de I delitti del BarLume, dove la Toscana si trasforma in un set per misteri e delitti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Le meravigliose location de I delitti del BarLume in Toscana

In questa notizia si parla di: delitti - location - barlume - toscana

Continuano i casting per la serie Sky I delitti del BarLume! Si cercano figurazioni tra i 18 e i 75 anni per le riprese in corso all’Isola d’Elba. Un’occasione per partecipare a un set amatissimo dal pubblico. #castingtoscana #casting #comparse #idelittidelbarlu Vai su Facebook

Nuove storie a Pineta: tornano 'I delitti del Barlume'; I delitti del BarLume, dove hanno girato la stagione 12; I delitti del barlume 12: tre nuovi episodi a gennaio su Sky Cinema e Now.

I delitti del BarLume, le location: dove è stata girata la serie TV - Donna Glamour - I delitti del BarLume: le location della serie TV La serie TV è girata in Toscana, la regione dove è situata l’immaginaria città di Pineta , per la precisione nella splendida Isola d’Elba . Come scrive donnaglamour.it

Le location de I delitti del BarLume: ecco dove si trovano Pineta e gli altri luoghi della serie TV | Pinkblog - La serie TV è girata in Toscana, la regione dove è situata l’immaginaria città ... Scrive pinkblog.it