Mondiale per Club l’entità del bruttissimo infortunio di Jamal Musiala | i tempi di recupero

Mondiale per Club, confermate le pessime sensazioni circa il bruttissimo infortunio di Jamal Musiala. Per il tedesco frattura del perone: i tempi di recupero. Confermate le pessime sensazioni circa l’ infortunio rimediato da Jamal Musiala contro il PSG. Dopo un contatto regolare con Donnarumma, la caviglia del talento tedesco ha subito una bruttissima torsione, rimanendo bloccata in una posizione innaturale. Come comunicato dal Bayern Monaco, il classe 2003 ha rimediato una frattura del perone e dovrà rimanere lontano dai campi per almeno 4-5 mesi. Il direttore sportivo del club bavarese ha espresso tutto il suo dolore per l’accaduto. 🔗 Leggi su Internews24.com