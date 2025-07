Djokovic balletto virale con la figlia Tara a Wimbledon dopo la vittoria contro Kecmanovic | ecco cos' è il Pumpaj - VIDEO

Il balletto di Novak Djokovic con la dolce Tara a Wimbledon ha conquistato il web, diventando virale dopo la sua vittoria contro Kecmanovic. Il termine serbo "Pumpaj", ovvero "Pump it Up", rappresenta l’energia e la gioia contagiosa di Nole che, insieme alla figlia, celebra ogni successo con un balletto semplice ma carico di emozione. Ecco come questo gesto spontaneo ha fatto sorridere milioni di fan in tutto il mondo.

Il termine "Pumpaj" è la traduzione in lingua serba dell'espressione inglese "Pump it Up", associata a un balletto che Nole Djokovic mostra al termine delle sue partite vittoriose Il balletto di Novak Djokovic insieme alla figlia Tara a Wimbledon è virale. Si tratta di semplici passetti di da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Djokovic, balletto virale con la figlia Tara a Wimbledon dopo la vittoria contro Kecmanovic: ecco cos'è il Pumpaj - VIDEO

In questa notizia si parla di: djokovic - balletto - virale - figlia

“Novak, tu non hai la tua canzone”: il balletto da “tigre” di Sabalenka che sfida Djokovic al Roland Garros - Nel cuore del Roland Garros, il gioco si fa teatro. Novak Djokovic, tra risate e imitazioni, posa un ponte tra rivalità e amicizia con Aryna Sabalenka, la potente numero 1 del mondo.

Djokovic e l'esultanza condivisa con la figlia Tara: il balletto è già diventato virale Vai su X

Cos'è il Pumpaj, il balletto virale di Djokovic con la figlia Tara; Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos'è il Pumpaj; Wimbledon, Djokovic lancia il balletto tormentone con la figlia Tara. Il video è virale.

Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos'è il Pumpaj - (LaPresse) A Wimbledon sta spopolando il termine "Pumpaj", la traduzione in lingua serba dell'espressione "Pump it Up" in inglese, associata a un balletto che Nole Djokovic mostra al termine delle sue ... Riporta msn.com

Djokovic e il balletto con la figlia Tara che ha fatto impazzire il pubblico di Wimbledon: cos'è il Pumpaj - A Wimbledon sta spopolando il termine "Pumpaj", la traduzione in lingua serba dell'espressione inglese "Pump it Up" in inglese, associato a un balletto che Nole ... Scrive leggo.it