Incendio, chiuso e poi riaperto a Grosseto il primo tratto della SS223 “di Paganico”.

A Grosseto, un incendio ha temporaneamente interrotto il traffico sulla SS223 “Di Paganico”, ma grazie all’intervento tempestivo delle squadre Anas e delle forze dell’ordine, il tratto è stato prontamente riaperto. La sicurezza e la rapidità di intervento hanno permesso un rapido ritorno alla normalità, rassicurando automobilisti e residenti. La vicenda dimostra quanto siano fondamentali la prontezza e la collaborazione per garantire la mobilità in situazioni di emergenza.

Paganico (Grosseto), 6 luglio 2025 – Sulla SS223 "Di Paganico" è stato chiuso e poi riaperto il tratto in entrambe le direzioni dal km 0 al km 3,000, a Grosseto a causa di un incendio. Sono state adottate deviazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Cosa regolarmente avvenuta.