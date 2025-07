Doppietta McLaren a Silverstone | vince Norris Hamilton è quarto

A Silverstone, il trionfo della McLaren si fa sempre più memorabile: Norris conquista la vittoria, con Piastri e Hulkenberg sul podio per la prima volta in carriera. Hamilton e Leclerc faticano a brillare, mentre la scena è tutta per questa doppietta emozionante. Il Gran Premio di Gran Bretagna entra nella storia come un weekend ricco di sorprese e grandi emozioni, lasciando gli appassionati desiderosi di scoprire cosa riserverà la prossima corsa.

Secondo posto per Piastri, primo podio in carriera per Hulkenberg. Male Leclerc SILVERSTONE (INGHILTERRA) - E' doppietta McLaren a Silverstone. Lando Norris vince il Gran premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, precedendo il compagno di squadra e lead. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Formula 1, a Silverstone vince Norris. Doppietta McLaren tra pioggia, safety car e penalità. Ferrari fuori dal podio - Un emozionante Gran Premio di Silverstone, tra pioggia, safety car e colpi di scena, ha regalato un’altra doppietta McLaren con Norris vincitore e Piastri penalizzato.

Spremuta d'Arancia! Dal GP d'Austria a quello di Silverstone, la McLaren domina la scena: Lando Norris trionfa per la terza volta in stagione e guida una nuova doppietta tutta papaya davanti a Oscar Piastri. Il Mondiale si accende e la sfida si restringe a du

? Il pilota britannico vince a Silverstone. Secondo Piastri a causa della penalità di 10 secondi. Primo podio in carriera per Hulkenberg che chiude terzo #Corrieredellosport

Silverstone: doppietta McLaren, favola Hulkenberg - Lando Norris vince il Gran premio di Gran Bretagna a Silverstone: la pioggia ha trasformato la gara in una lotteria, con numerosi incidenti e diverse Safety Car lungo i 52 giri. Come scrive msn.com

Formula 1, a Silverstone vince Norris. Doppietta McLaren tra pioggia, safety car e penalità. Ferrari fuori dal podio - Ma nulla cambia in vetta: altra doppietta McLaren, con Norris che vince davanti a Oscar Piastri penalizzato di 10" do ... Si legge su ilfattoquotidiano.it