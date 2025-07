Bomba d' acqua su Milano forte vento a Firenze A Novara danni al locale di Cannavacciuolo

Una sequenza di eventi meteorologici impetuosi scuote il nord Italia, con una bomba d’acqua a Milano, venti furiosi a Firenze e danni al locale di CANNAVACCIUOLO a Novara. Dopo il secondo giorno di intense piogge, la regione affronta ancora le conseguenze di questo maltempo record, che non risparmia neanche la Toscana. Ma come si sta preparando il paese ad affrontare queste sfide climatiche?

Per il secondo giorno consecutivo si sono registrate forti piogge in Lombardia e in tutto il nord Italia ma il maltempo ha colpito anche la Toscana.

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - Una violenta doppia bomba d'acqua ha colpito Cerreto d'Esi, causando allagamenti in strade e garage. In risposta all'emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire la situazione.

