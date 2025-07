Wimbledon 2025 | Sara Errani e Andrea Vavassori eliminati dal doppio misto da Withrow Khromacheva

Wimbledon 2025 ha riservato emozioni e sorprese, ma per Sara Errani e Andrea Vavassori il cammino si ferma al secondo turno. Il duo italiano, testa di serie numero 3 nel doppio misto, ha combattuto fino all’ultimo punto contro Irina Khromacheva e Jackson Withrow, cedendo solo al tie-break del secondo set. La loro avventura londinese si conclude con la consapevolezza di aver dato il massimo in uno dei tornei più prestigiosi del mondo.

Finisce al secondo turno il cammino a Wimbledon 2025 di Sara Errani e Andrea Vavassori. Il duo azzurro, in questo caso accreditato della testa di serie numero 3 del tabellone di doppio misto, deve cedere di fronte all'accoppiata formata dalla russa Irina Khromacheva e dall'USA Jackson Withrow. I due tricolori arrivano a due punti dal match nel tie-break del secondo set, ma i loro avversari riescono a prevalere per 3-6 7-6(6) 6-2 in un'ora e 49 minuti. Il riassunto dei primi due game è all'incirca il seguente: otto punti giocati, otto punti vinti da Errani e Vavassori, break poi confermato con il 3-0 propiziato da una volée che rimane sulla riga di Andrea ai vantaggi.

