Mi avete rubato un game! | Pavlyuchenkova sbotta con l’arbitro dopo un errore del sistema elettronico a Wimbledon

In uno scenario che si fa sempre più teso e incandescente, la tensione tra giocatrice e arbitro esplode a Wimbledon. Anastasia Pavlyuchenkova, frustrata da un errore del sistema elettronico, si scaglia contro Nico Helwerth, gridando: "Mi avete rubato quel game". Un episodio che mette in luce le sfide di un tennis sempre più tecnologico, dove anche una semplice decisione può cambiare le sorti di un match. La tensione si fa palpabile: cosa succederà ora?

"Mi avete portato via quel game. Mi è stato rubato un game. Mi è stato rubato". Anastasia Pavlyuchenkova l'ha ripetuto per ben tre volte all'arbitro Nico Helwerth dopo un errore del sistema elettronico che da quest'anno a Wimbledon sostituisce i giudici di linea. È il nono game del primo set del match di ottavi di finale tra la tennista russa e l'inglese Sonay Kartal: Pavlyuchenkova annulla due palle break, poi ai vantaggi si procura la palla del 5-4 e in teoria vince il punto del gioco. In pratica, no. Perché il rovescio – che in effetti sembrava abbondantemente out – secondo il sistema elettronico è buono.