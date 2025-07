L’Atalanta blinda Scalvini | no alla maxi-offerta del Newcastle

L’Atalanta ha deciso di blindare Scalvini, respingendo la maxi offerta del Newcastle. Il talento di Palazzolo, nonostante le difficoltà fisiche, si riconferma pilastro e simbolo della squadra bergamasca. La dirigenza nerazzurra ha ribadito il suo valore: Matteo rappresenta il presente e il futuro della Dea. La produzione di entusiasmo e fiducia intorno al giovane difensore continuerà a crescere, perché alcuni valori sono troppo preziosi per essere messi in discussione.

Bergamo, 6 luglio 2025 – L’Atalanta ha detto no agli inglesi del Newcastle per Matteo Scalvini, considerato dalla dirigenza nerazzurra fuori dal mercato. Il 21enne difensore di Palazzolo, otto presenze la scorsa stagione - frenato dal grave infortunio con rottura dei legamenti del ginocchio subito il 2 giugno di un anno fa nel recupero contro la Fiorentina e poi da un doppio infortunio alla spalla, un mese dopo il rientro, a gennaio, che lo ha costretto ad un’operazione chirurgica - è ormai totalmente recuperato e sarà a disposizione tra otto giorni, dal giorno del raduno atalantino, del nuovo tecnico Ivan Juric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta blinda Scalvini: no alla maxi-offerta del Newcastle

In questa notizia si parla di: atalanta - scalvini - newcastle - blinda

