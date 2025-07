f1 lando norris vince un pazzo gp di gran bretagna podio per la sauber disastri verstappen e leclerc

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si è trasformato in un vero spettacolo, con Lando Norris che, sfruttando le disavventure degli avversari sotto la pioggia, conquista un trionfo emozionante sulla sua pista di casa. Con questa vittoria, il talento britannico si avvicina al vertice del Mondiale, mentre il podio vede una sorprendente doppietta della Sauber e le disgrazie di Verstappen e Leclerc. La stagione si infiamma: cosa riserverà il futuro?

Un solido Lando Norris sfrutta le disavventure altrui sotto la pioggia a Silverstone e vince un pazzo Gran Premio di Gran Bretagna, valevole come dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nativo di Bristol trionfa dunque per la prima volta nella gara di casa, raggiungendo quota 8 vittorie in carriera (sono 4 sin qui nel 2025) e avvicinandosi a soli 8 punti dalla vetta del campionato. Il leader della generale Oscar Piastri, costretto a cedere la prima posizione al compagno di squadra per una controversa penalità di 10 secondi in seguito ad una presunta infrazione in regime di Safety Car (frenata eccessiva prima della ripartenza davanti a Max Verstappen), si è dovuto accontentare di un amaro secondo posto completando la quinta doppietta McLaren dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it