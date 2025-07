F1 oggi | Norris vince su Piastri a Silverstone Ferrari a bocca asciutta sul bagnato La classifica

Il Gran Premio di Silverstone del 6 luglio 2025 si è rivelato un weekend imprevedibile e ricco di sorprese. Mentre la Ferrari sperava in una vittoria, le condizioni di pioggia hanno favorito Lando Norris, che ha conquistato il primo posto grazie a una penalità inflitta a Piastri. Sul podio anche Nico Hulkenberg, dopo 238 gare senza podio, regalando emozioni indimenticabili agli appassionati. La corsa si è conclusa lasciando aperti nuovi scenari nella classifica mondiale.

Silverstone 6 luglio 2025 - Poteva essere il weekend della Ferrari, ma la pioggia ha scombinato i piani e regalato il successo a Lando Norris. Il britannico si rivela profeta in patria e batte Oscar Piastri grazie alla penalità sotto Safety Car inflitta all'australiano e si porta a -8 in classifica. Sull'ultimo gradino del podio sale invece Nico Hulkenberg, nella commozione sua e di tutti gli amanti dello sport, perché è il suo primo dopo 238 gare corse in Formula 1. Giù dal podio Lewis Hamilton, quarto, mentre la gara si rivela disastrosa per Leclerc, quattordicesimo al traguardo. La classifica aggiornata La gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 oggi: Norris vince su Piastri a Silverstone, Ferrari a bocca asciutta sul bagnato. La classifica

