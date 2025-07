napoli interessato a falcone del lecce come vice meret schira

Il Napoli sta cercando un portiere affidabile che possa alternarsi con Meret nella prossima stagione, e il nome di Falcone del Lecce si fa sempre più caldeggiato. Con interesse condiviso anche da Roma e Torino, il talentuoso estremo difensore si candida a essere la soluzione ideale per rinforzare la rosa partenopea. Ma quali saranno le mosse definitive di De Laurentiis? Solo il tempo svelerà se Falcone farà il salto di qualità in una grande squadra come il Napoli.

Il Napoli è alla ricerca di un portiere che possa alternarsi ad Alex Meret nella prossima stagione, e tra questi spunta il nome di Falcone del Lecce. Napoli interessato a Falcone del Lecce. Scrive Nicolò Schira su X: Torino, Roma e Napoli hanno mostrato interesse per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone. È tra i candidati per il ruolo di sostituto di Milinkovic Savic al Toro; mentre Napoli e Roma hanno chiesto informazioni per il ruolo di portiere di riserva. #Torino, #ASRoma and #Napoli have shown interest in #Lecce ’s goalkeeper Wladimiro #Falcone. He is among the candidates as Milinkovic Savic’s replacement at Toro; while Napoli and #Roma have asked info for the goalkeeper backup role. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it