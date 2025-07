Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 7 luglio | Gracia svela a Miguel il ricatto di Paca

Non perdete l’appuntamento con "Ritorno a Las Sabinas" il 7 luglio, quando le emozioni si intensificano: Gracia svela a Miguel il drammatico ricatto di Paca e Emilio confida il suo dolore a Trini. Due episodi imperdibili, pronti a catturare il pubblico su Rai 2 alle 8.45 e in streaming su RaiPlay. La trama si infittisce: cosa riserverà il futuro ai protagonisti? Continuate a seguire...

Nel doppio appuntamento, Gracia confessa a Miguel la verità sul ricatto subito da parte di Paca, che l'ha costretta ad abbandonare Manterana. Emilio, intanto, si apre con Trini sul tormento legato alla morte di Óscar. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due nuovi episodi nella sua nuova collocazione, la serie da oggi va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Silvia organizza un pranzo per conoscere meglio Lucas, ma Lucia non viene invitata Nell'episodio precedente La relazione passata tra Paca e Laura, madre di Gracia e moglie di Emilio, è ormai nota a tutti.