Maltempo prosegue l' allerta in varie Regioni | nubifragi al Nord afa al Sud | Violento temporale a Milano

Il maltempo continua a scuotere l’Italia, con allerte arancioni che interessano Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre nubifragi e temporali violenti si abbattono sul Nord. Al sud, invece, si registra un’afa record con punte di 44°C a Foggia. La nostra attenzione resta alta: ecco come affrontare questa fase tumultuosa e proteggere le nostre comunità.

Allerta arancione in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, per il rischio di eventi estremi come grandinate e "supercelle". A Foggia punte di 44 gradi.

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

