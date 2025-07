Formula 1 Gp Gran Bretagna | Norris vince a Silverstone davanti a Piastri Terzo a sorpresa Hulkenberg

Una spettacolare domenica di Formula 1 a Silverstone, dove Lando Norris conquista una vittoria emozionante in un GP condizionato dalla pioggia. La gara, caratterizzata da sorprese e incidenti, vede la doppietta della McLaren con Norris e Piastri, quest'ultimo penalizzato, e Hulkenberg sorprende tutti salendo sul podio. Un Gran Premio indimenticabile che conferma il grande momento della scuderia britannica. La corsa si conclude con emozioni e un risultato inatteso, scrivendo un capitolo memorabile nel campionato di quest’anno.

Doppietta McLaren in Gran Bretagna. Lando Norris conquista un pazzo Gran Premio a Silverstone, condizionato dalla pioggia, davanti a Oscar Piastri, penalizzato di dieci secondi dai commissari per una manovra irregolare in regime di safety car

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, e finalmente Nico Hülkenberg è salito sul podio

Il pilota della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna che si è corso domenica sul circuito di Silverstone, in Inghilterra.

Dominio McLaren nel caotico GP di Gran Bretagna, vinto da Lando Norris davanti a Oscar Piastri, che ha pagato una penalizzazione di dieci secondi Terzo Niko Hulkenberg (Sauber)