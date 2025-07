Ferrari arriva l’ennesima mazzata | Leclerc e Hamilton sotto accusa critiche a Silverstone

Il Gran Premio di Silverstone ha acceso nuovamente gli animi degli appassionati di Formula 1, tra emozioni travolgenti e polemiche infuocate. Mentre Lando Norris festeggia con i tifosi, Leclerc e Hamilton si trovano sotto accusa per le recenti critiche che continuano a scuotere il paddock. La stagione si infiamma e il campionato si fa sempre piĂą incerto: cosa ci riserverĂ il prossimo appuntamento?

Il Gran Premio di Silverstone ha fatto molto discutere e ha regalato grandi emozioni. Ancora polemiche e critiche per Leclerc e Verstappen. E’ terminato da pochi minuti il Gran Premio di Silverstone, gran premio della Gran Bretagna che ha visto un turbinio di emozioni e sembrava davvero non finire mai. A trionfare è ancora la McLaren con Lando Norris felicissimo vincitore davanti al proprio pubblico e davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a Nico Hulkenberg. Ancora una giornataccia in casa Ferrari e c’è poco da dire a riguardo. Giornata storta per Charles Leclerc con la squadra che sbaglia strategia fin dal primo giro, decide di partire dalla pit lane ma questa decisione si rivela fallimentare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ferrari, arriva l’ennesima mazzata: Leclerc e Hamilton sotto accusa, critiche a Silverstone

