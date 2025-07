I convocati Milan per il raduno | out Theo e Bennacer Tra i giovani anche Magni e Comotto

Il Milan si prepara al tanto atteso raduno estivo con molte novità e alcune assenze di peso. Out Theo e Bennacer, tra i giovani spiccano Magnini e Comotto, mentre Adli e Vasquez restano ancora a riposo. I giocatori si ritroveranno a Milanello per un inizio carico di attese: domani la conferenza stampa di Allegri e il primo allenamento ufficiale. La stagione è alle porte, e l’entusiasmo è alle stelle!

I giocatori stasera si troveranno a Milanello, domani conferenza stampa di Allegri e primo allenamento. Come previsto, out Adli e Vasquez. Chiamati anche Torriani, Nava, Liberali e Vos.

