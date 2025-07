37 miliardi di PIL persi ogni anno 47% di posti vacanti entro il 2027 90% di assunzioni in 6 mesi la riforma 4+2+1 per salvare il futuro del lavoro Valditara ci crede | Sarebbe una rivoluzione

Il futuro del lavoro in Italia rischia di essere compromesso da un sistema scolastico inefficace e da un mercato del lavoro che fatica a colmare le proprie lacune. Con 37 miliardi di PIL persi ogni anno e quasi metà dei posti vacanti entro il 2027, urgono riforme drastiche. La proposta “4+2+1” di Valditara promette una vera rivoluzione, credendo nel potenziale di una nuova generazione di professionisti. È il momento di investire nel futuro per evitare il declino economico e sociale.

Il sistema scolastico non riesce a formare abbastanza giovani per coprire le richieste del mondo del lavoro. Lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, citando i dati di Unioncamere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

37 miliardi di PIL persi ogni anno, 47% di posti vacanti entro il 2027, 90% di assunzioni in 6 mesi, la riforma 4+2+1 per salvare il futuro del lavoro. Valditara ci crede: Sarebbe una rivoluzione

