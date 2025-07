Jens Cajuste nell’agenda del Siviglia

Il mercato del Siviglia si infiamma con l'ingaggio di Jens Cajuste, un acquisto strategico in un contesto economico che richiede precisione e intelligenza. La dirigenza spagnola punta su profili pronti a fare la differenza subito, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria del club. Dopo le recenti partenze di Lokonga e Saúl, l’obiettivo è rafforzare la squadra con scelte mirate e lungimiranti. Il futuro del Siviglia si costruisce passo dopo passo, con attenzione ai dettagli e grandi ambizioni.

2025-07-06 16:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Siviglia lo traccia Mercato di firma Misurare il millimetro ad ogni passo. La situazione economica costringe a operare con l’intelligence, scommettendo sui profili che possono offrire Prestazioni immediate senza compromettere i club del club. Dopo il Partenze Di Sambi Lokonga e SaĂşl ñíguez il centro della campagna è diventato un’altra delle aree per rafforzare urgentemente. Antonio CordĂłn sa che deve firmare almeno uno organizzatore Per bilanciare il modello che MatĂ­as Almeyda giĂ dirige. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

