Dentro il fenomeno dei faceless creator, gli influencer senza volto.

Zero facce, zero drammi, zero identitĂ pubblica. Solo contenuti e numeri. Nel 2025, l'idea che "l'influenza" debba passare da una personalitĂ carismatica, da una storia vera, da un volto riconoscibile, sa di archeologia digitale. Troppo alto il rischio reputazionale quando sei iper-esposto, vedi Ferragni & Co. Troppo limitata la capacitĂ produttiva, quando sei una sola persona davanti a uno smartphone. Ed eccoli qui: i faceless creator. I creatori senza volto, nuova specie dominante del web, stanno conquistando una fetta crescente dei budget pubblicitari di big spender come Unilever, Procter & Gamble, NestlĂ©.