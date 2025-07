Nuovo film di brad pitt batte record al box office in soli 10 giorni

Il nuovo film di Brad Pitt, “F1”, sta conquistando i cuori degli spettatori e dominando il box office in soli 10 giorni. Distribuito da Warner Bros. e Apple Studios, questo avvincente lungometraggio dedicato al mondo della Formula 1 ha superato ogni aspettativa, registrando risultati straordinari a livello globale. Con una trama avvincente e protagonisti eccezionali, “F1” si conferma come uno dei grandi successi cinematografici dell’anno, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sorprese.

successo al botteghino per il film “F1”: dati e protagonisti. Il nuovo lungometraggio dedicato al mondo della Formula 1, intitolato “F1”, sta registrando risultati eccezionali nelle prime settimane di distribuzione. La produzione, distribuita da Warner Bros. e Apple Studios, ha ottenuto un impatto significativo sul mercato cinematografico internazionale, consolidando la sua posizione come uno dei successi dell’anno. panoramica sulla produzione e distribuzione del film. dettagli sulla realizzazione e le collaborazioni. “F1” è stato diretto da Joseph Kosinski, noto per aver lavorato a blockbuster come Top Gun: Maverick. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film di brad pitt batte record al box office in soli 10 giorni

In questa notizia si parla di: film - brad - pitt - batte

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Anche Funko Pop! rende omaggio alla F1 e all'uscita al cinema del nuovo film con Brad Pitt, con alcuni dei suoi prodotti dedicati ai grandi piloti di questa disciplina. Vai su Facebook

Sprint di Brad Pitt, ma la F1 è davvero rinata; F1 batte Dragon Trainer e conquista il box office italiano con due milioni di euro; F1: ecco il trailer integrale del film con Brad Pitt in uscita a giugno.

Sprint di Brad Pitt, ma la F1 è davvero rinata - Leo Turrini Anche in Italia il film sulla Formula Uno interpretato da Brad Pitt è in vetta alla classifica degli ... Si legge su quotidiano.net

Le avventure di Cliff Booth, Brad Pitt rompe il silenzio sul nuovo film di David Fincher! - Sentite che cosa ha detto Brad Pitt a proposito del suo prossimo film, l'attesissimo sequel di C'era una volta a Hollywood. Secondo cinema.everyeye.it