Formula 1 dominio McLaren a Silverstone | vince Norris davanti a Piastri Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton

Il Gran Premio di Silverstone si trasforma in una vera e propria festa per la McLaren, con Norris che trionfa davanti a Piastri, consolidando la leadership mondiale, e Hulkenberg che conquista il primo podio a 37 anni. La Ferrari, invece, vive una giornata complicata, con Hamilton quarto e Leclerc fuori dalla zona punti. Decisiva per l’esito della gara è stata...

Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, leader del mondiale e Nico Hulkenberg su Sauber che, a 37 anni e dopo 239 gare disputate conquista il suo primo podio. Lo fa a spese di Lewis Hamilton che rende meno amara una giornata non felicissima della Ferrari, con un Charles Lecrerc disastroso giunto solo 14esimo. Decisiva per l’esito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formula 1, dominio McLaren a Silverstone: vince Norris davanti a Piastri. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton

