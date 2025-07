Eccolo qua è il guerriero giusto per me | Conte fa spesa nella Capitale | Prenotate le visite mediche

Eccolo qua, il guerriero giusto per me! Tra spese in Capitale e visite mediche prenotate, Conte si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Il Napoli si muove con decisione sul mercato, puntando a rinforzare la rosa con obiettivi strategici. La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di emozioni e grandi sfide: il futuro partenopeo è sempre più promettente. Restate con noi, perché le novità non finiscono qui!

Eccolo qua, è il guerriero giusto per me: Conte fa spesa nella Capitale Prenotate le visite mediche"> Il Napoli è attivissimo sul mercato ed è pronto a piazzare l’ennesimo colpo. Arriva dalla Capitale e piace a Conte. Il Napoli a disposizione di Antonio Conte per la stagione 20252026 si prospetta a dir poco stellare. La compagine partenopea si sta rafforzando e lo sta facendo attraverso un mercato mirato. Obiettivi principali sono giocatori d’esperienza, in grado di sapere fare la differenza in Italia quanto in Europa. Dopo lo scudetto 20242025 conquistato all’ultima giornata in seguito alla vittoria sul Cagliari e dopo aver battagliato 38 giornate con l’Inter, il Napoli non si è fermato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Eccolo qua, è il guerriero giusto per me: Conte fa spesa nella Capitale | Prenotate le visite mediche

