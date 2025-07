Wimbledon è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara | ecco cos’è il Pumpaj

a condividere un momento dolcissimo e virale: il balletto “Pumpaj” con sua figlia Tara, che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Questo gesto spontaneo e tenero ha trasformato Wimbledon in un palcoscenico di emozioni autentiche, dimostrando ancora una volta come il tennis possa essere anche un’ode alla famiglia e alla gioia di vivere. E ora, scopriamo insieme il significato e l’impatto di questo irresistibile fenomeno.

A Wimbledon sta spopolando il termine “ Pumpaj “, la traduzione in lingua serba dell’espressione inglese “Pump it Up” in inglese, associato a un balletto che Nole Djokovic mostra al termine delle sue partite vittoriose. Alla fine dell’ultima partita vinta dal campione, contro il connazionale Kecmanovic, le telecamere di Wimbledon hanno inquadrato la figlia Tara, 8 anni, che in tribuna compiva gli stessi gesti del padre. E’ stato Djokovic a raccontare che quel balletto è un gioco che fa spesso con i propri figli. E che ora è diventato virale sui social e sui campi verdi del circolo londinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos’è il Pumpaj

In questa notizia si parla di: wimbledon - balletto - djokovic - figlia

Djokovic, balletto virale con la figlia Tara a Wimbledon dopo la vittoria contro Kecmanovic: ecco cos'è il Pumpaj - VIDEO - Il balletto di Novak Djokovic con la dolce Tara a Wimbledon ha conquistato il web, diventando virale dopo la sua vittoria contro Kecmanovic.

Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos'è il Pumpaj https://msn.com/it-it/sport/other/wimbledon-%C3%A8-virale-il-balletto-di-djokovic-con-la-figlia-tara-ecco-cos-%C3%A8-il-pumpaj/vi-AA1I3Tj9?ocid=spr_trending&businessvertical Vai su X

QUESTO MOMENTO CON TARA Per celebrare il traguardo delle 100 vittorie a Wimbledon, Novak ha mostrato il balletto della canzone "Pump it Up" con la figlia di 7 anni Tara Vai su Facebook

Wimbledon: Djokovic lancia il balletto tormentone con la figlia Tara; Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos'è il Pumpaj; Djokovic e il dolcissimo balletto con la figlia per le 100 vittorie a Wimbledon.

Wimbledon, è virale il balletto di Djokovic con la figlia Tara: ecco cos'è il Pumpaj - (LaPresse) A Wimbledon sta spopolando il termine "Pumpaj", la traduzione in lingua serba dell'espressione "Pump it Up" in inglese, associata a un balletto che Nole Djokovic mostra al termine delle sue ... Scrive msn.com

Cos'è il Pumpaj, il balletto virale di Djokovic con la figlia Tara - A Wimbledon, Novak Djokovic ha introdotto un nuovo balletto celebrativo: il “Pumpaj”, versione serba di “Pump It Up”. Come scrive msn.com