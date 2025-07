Bomba d’acqua su Milano | nubifragio con raffiche di vento e fulmini In pochi instanti l’inferno

Milano si è trasformata in un vero e proprio scenario da apocalisse in pochi istanti, con un nubifragio incredibile che ha travolto la città. Pioggia torrenziale, raffiche di vento e fulmini hanno creato un inferno improvviso, lasciando cittadini e autorità sgomenti. La situazione si fa critica: le strade sono sommerse e i danni provocati dal maltempo si fanno sentire. È il prezzo di un clima impazzito che richiede attenzione e pronto intervento.

Milano, 6 luglio 2025 – Il maltempo annunciato nelle scorse ore è arrivato. Intorno alle 17.45 un violento temporale ha iniziato ad abbattersi sulla città. Il cielo in pochi minuti si è fatto cupo poi è arrivata la pioggia torrenziale, accompagnata da raffiche di vento e fulmini. Le strade sono state inondate dall’acqua: impossibile per chi si trovava a piedi in quel momento procedere, vista l’intensità delle precipitazioni. Critica anche la circolazione per i mezzi, a causa della pioggia e anche della scarsa visibilità. Per tutta serata odierna e fino alle 6 di domani sarà allerta arancione per forti temporali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it