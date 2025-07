Bomba d’acqua su Milano | nubifragio con raffiche di vento e fulmini Prima il cielo nero poi in pochi istanti la tempesta

situazione dei trasporti, con numerosi mezzi bloccati e ritardi record. Milano si è trovata sotto una vera e propria bomba d’acqua, un nubifragio che ha trasformato la città in un fiume in pochi istanti. La natura si è scatenata in tutta la sua furia, lasciando tutti senza parole e ricordandoci quanto il clima possa essere imprevedibile e potente. Un evento che resterà nella memoria di tutti i milanesi.

Milano, 6 luglio 2025 – Il maltempo annunciato nelle scorse ore è arrivato. Intorno alle 17.45 un violento temporale ha iniziato ad abbattersi sulla città. Il cielo in pochi minuti si è fatto cupo poi è arrivata la pioggia torrenziale, accompagnata da raffiche di vento e fulmini. Le strade sono state inondate dall’acqua: impossibile per chi si trovava a piedi in quel momento procedere, vista l’intensità delle precipitazioni. Critica anche la circolazione per i mezzi, a causa della pioggia e anche della scarsa visibilità. Numerose le telefonate giunte alla centrale dei vigili del fuoco con segnalazioni soprattutto di oggetti e alberi pericolanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. Prima il cielo nero, poi in pochi istanti la tempesta

In questa notizia si parla di: acqua - milano - raffiche - vento

Una piazzetta di Milano è stata intitolata a Alba Dell’Acqua - Una piazzetta di Milano è stata intitolata ad Alba Dell’Acqua, partigiana e appassionata insegnante di matematica.

? L'intenso temporale a nord di Milano è scivolato in queste ore verso sud-est , arrivando alla Lombardia orientale con forti raffiche di vento e nubifragi. Qui uno scatto dell'ampia nube a mensola davanti la linea temporalesca transitata a Soncino (CR). Foto d Vai su Facebook

Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. In pochi instanti l’inferno; Meteo, violento nubifragio su Milano. A Firenze bomba d’acqua. Allerta arancione in Lombardia e Veneto; Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia con temporali e raffiche di vento. La diretta.

Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. In pochi instanti l’inferno - 45 un violento temporale si è abbattuto sulla città. Si legge su msn.com

Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia con temporali e raffiche di vento. La diretta - Bomba d’acqua improvvisa su Milano e hinterland. Lo riporta ilgiorno.it