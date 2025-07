La promessa anticipazioni 7-13 luglio 2025 | manuel corrompe sergente burdina

Le anticipazioni di "La Promessa" dal 7 al 13 luglio 2025 svelano un susseguirsi di colpi di scena e tensioni crescenti. In questi episodi, Manuel compie una mossa rischiosa, corrompendo il sergente Burdina, mettendo a rischio tutto ciò che i protagonisti hanno costruito. La soap spagnola, in onda su Rete 4, continua a catturare l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e rivelazioni sorprendenti. Scopriamo insieme cosa accadrà in questa settimana ricca di suspense…

anticipazioni de "la promessa" dal 7 al 13 luglio 2025. Le nuove puntate della soap spagnola in onda su Rete 4 continuano a riscuotere grande interesse tra il pubblico. La narrazione si focalizza su eventi drammatici e colpi di scena, con protagonisti alle prese con decisioni rischiose e rivelazioni sorprendenti. Di seguito, le anticipazioni dettagliate degli episodi in programmazione dalla settimana del 7 al 13 luglio, evidenziando i momenti salienti e le evoluzioni principali della trama. puntate di lunedì 7 luglio: partenza e tensioni familiari. la partenza di jana e manuel. Nelle prime scene della settimana, si osserva come Jana e Manuel ritornino da un viaggio soddisfatti, mentre Catalina affronta con fatica l'aumento delle sue complicazioni di gravidanza.

