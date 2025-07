Il sindaco Mastella | Al Direttivo Anci porrò la questione aree interne

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si prepara a intervenire al direttivo Anci a Napoli, portando all’attenzione delle istituzioni il delicato tema delle aree interne. Con un appello alla chiarezza e all’unità, Mastella sottolinea l’importanza di schierarsi contro le parole inaccettabili del Piano nazionale per le aree interne, sostenendo una battaglia condivisa con la Consulta dei Piccoli Comuni. È tempo di agire e di definire una posizione forte e chiara.

Tempo di lettura: 2 minuti “Domani al Direttivo Anci che per la prima volta si terrà a Napoli proporrò che si prenda una posizione, chiara e seria, sulle parole, che giustamente sono state definite inaccettabili, contenute nel Piano nazionale per le aree interne. E’ giusto schierarsi accanto alla Consulta dei Piccoli Comuni dell’Anci e combattere una battaglia unitaria”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella alla vigilia della riunione del Comitato direttivo e del Consiglio nazionale dell’Anci che si riuniranno domattina nel capoluogo campano. “Nonostante qualche discutibile tentativo di minimizzare, sminuire o mischiare le carte quel paragrafo è preoccupante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it