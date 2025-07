Alluvione Texas 59 morti tra cui 21 bimbi e 11 bambine del campo estivo ancora disperse | Travolte da un' onda di 8 metri

L'alluvione disastrosa che ha colpito il Texas ha già causato 59 vittime, tra cui 21 bambini e 11 bambine del campo estivo ancora disperse, travolte da un'onda di otto metri. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, dato che molte persone sono ancora irrintracciabili. È un dramma che scuote tutta la nazione e richiede interventi immediati e solidarietà senza limiti.

