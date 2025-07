Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena

Dopo l'anno trascorso sul NOVE e con Warner Bros. Discovery, Amadeus starebbe riconsiderando di tornare in Rai? Spunta un retroscena!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena

In questa notizia si parla di: amadeus - tornare - spunta - retroscena

Fiorello fa tornare Amadeus in Rai, il blitz in diretta - Fiorello riporta Amadeus in Rai con un blitz in diretta durante la seconda settimana di "Radio2 Radio Show - La Pennicanza", il nuovo programma di Rai Radio2.

Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena; Amadeus torna in Rai grazie a Fiorello, retroscena clamoroso: cosa succede; «Giovanna Civitillo cacciata da È sempre Mezzogiorno per fare un dispetto ad Amadeus»: il retroscena. E spunta.

Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena - Discovery, Amadeus starebbe riconsiderando di tornare in Rai? Come scrive comingsoon.it

"Amadeus potrebbe tornare in Rai": l'indiscrezione (e il ruolo di Fiorello sul clamoroso rientro) - Il retroscena sul futuro professionale del conduttore a un anno dal passaggio al canale Nove ... Riporta today.it