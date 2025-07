Candidato vince concorso PNRR per più classi di concorso | ne sceglie una come e quando potrà passare ad insegnare sull’altra

Se hai vinto il concorso PNRR per più classi di concorso, ti starai chiedendo come e quando potrai passare da un insegnamento all'altro. La buona notizia è che, una volta accettato il ruolo in una delle classi di concorso, ci sono due strade possibili: il passaggio di ruolo o cattedra, o una nuova assunzione a tempo indeterminato. Scopriamo insieme i passaggi essenziali per ampliare le tue opportunità di carriera nel mondo dell’istruzione.

Il docente, che accetta il ruolo in una delle due classi di concorso relativamente alle quali ha vinto il concorso, potrà passare sull'altra (classe di concorso) tramite passaggio di ruolocattedra oppure ottenendo una nuova assunzione a tempo indeterminato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

